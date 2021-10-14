قبل ساعات من انطلاق الدورة الجديدة.. إليك أسوأ الإطلالات في الجونة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي في دورته الرابعة، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وقبل ساعات من انطلاق الدورة الخامسة مساء اليوم الخميس، نتذكر معكم أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة.

بشرى:

طلت الفنانة بشرى في أول أيام المهرجان بفستان سماوي سيلفر طويل بأكمام منتفخة وممسوكة من عند المعصم، وتميز بأنه مزود بإكستنيشن طويل، وارتدت حلق وكوليه بنفس لون الفستان، مع تسريحة شعر غير متكلفة.

علا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي في ثاني أيام المهرجان فستانا قصيرا باللون المسطردة، كت بدون أكمام، وارتدت عليه بليزر بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وشنطة باللون الفضي وحلق بنفس اللون.

إنجي المقدم:

وظهرت الفنانة إنجي المقدم في اليوم الرابع من المهرجان بفستان باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

داليا البحيري:

وارتدت الفنانة داليا البحيري في اليوم السادس من أيام المهرجان فستانًا أبيض ناعمًا طويلًا بصيحة وان شولدر، وبه حزام بالمنتصف أبرز تناغم الفستان مع قوامها، ونسقت داليا مع الفستان حقيبة كروس صغيرة بيضاء بسلسلة ذهبية، وارتدت إكسسوارات ذهبية بيدها، واعتمدت على المكياج الهادئ، وأبرزت فقط الشفاة من خلال أحمر شفاة فاقع، واختارت تسريحة شعر بوني تيل وفردت شعرها على كتفها.

نجلاء بدر:

كما ظهرت الفنانة نجلاء بدر في اليوم السادس من أيام المهرجان بفستان باللون الأحمر، كت ودون أكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، مع إكسسوارات مكونة من مجموعة أساور وخاتم وحلق، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان، ونسقت مع الإطلالة نظارة شمس.

ريم سامي:

وارتدت الفنانة ريم سامي في اليوم الخامس من المهرجان بنطلونا هاي وست باللون الأبيض، مع توب شيفون منسدلا، وكب مزيناً بالكشاكش والتطريزات باللون الرصاصي، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية، وكلاتش باللون الرصاصي.

ناردين فرج:

كما اختارت الإعلامية ناردين فرج أثناء حضورها في خامس أيام المهرجان الظهور بـ بنطلون هاي وست من الجلد، باللون الأسود، مع كروب توب بصيحة هاف ستومك، مزينا بفيونكة، واعتمدت ماكياجًا ناعماً، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية مع أحمر شفاه باللون الماروني،ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة باللون الأخضر، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط، وإسوار ومجموعة من الخواتم بتصميم ناعم.

زينب غريب:

وارتدت الفنانة زينب غريب فستانا باللون الأحمر في سابع أيام المهرجان، تميز الفستان بتصميمه الناعم، بفتحة صدر على شكل V، بصيحة الظهر المكشوف، مزينًا بحزام عند الخصر بنفس لون الفستان وبه فتحة ساق جريئة، واعتمدت زينب تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها الأسود منسدلا، واعتمدت مكياجًا هادئًا وأحمر شفاه صارخ.

رانيا يوسف:

كما ارتدت الفنانة رانيا يوسف في سابع أيام المهرجان فستانًا طويلاً باللون الأزرق، بصيحة هاف ستومك، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة، ونسقت رانيا مع الفستان حذاءً ذهبيًا وكلاتش نفس اللون، إضافة إلى الإكسسوارات الذهبية التي ارتدتها في يدها ورقبتها، واعتمدت رانيا تسريحة شعر البوني تيل ومكياج يميل إلى درجات النيود.

شيرين رضا:

أيضا ظهرت الفنانة شيرين رضان خلال حضورها حفل الافتتاح بفستان من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، على الرغم من جمال التصميم وألوانه المبهجة إلا أنه لم يناسب شرين رضا، إذ أظهر عيوب جسمها وخاصة عند منطقة البطن، وكان يفضل اعتماد حذام رفيع لتحديد الخصر، كما أن تصفيفة الشعر جاءت غير مناسبة للفستان ومكياجها الناعم، والتي جعلتها تبدو بسن أكبر.

ليلى علوي:

وارتدت الفنانة ليلي علوي خلال حفل الافتتاح فستانًا طويلًا، باللون الأخضر الباستيل، من توقيع مصمم الأزياء المصري هاني البحيري،جاء التصميم بأفكار متعددة كالكشاكش والطيات وخيوط جلد الثعبان مما جعله غير موفق.