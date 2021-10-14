يقدمها في مهرجان الجونة.. كواليس تقديم محمد رمضان "جو البنات" بمشاركة ريد وان وبلعياشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان عن اسم الأغنية التي يستعد لتقديمها بمشاركة المنتج والمغني المغربي ريد وان، والمغني نعمان بلعياشي، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، المقام اليوم الخميس.

الفنان محمد رمضان طرح بوستر الأغنية عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "أغنية جو البنات.. الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية، والكليب بعد أيام قليلة، ثقة في الله نجاح".

وتشهد الأغنية التعاون الثاني بين الفنان محمد رمضان والفنان والمنتج الموسيقي العالمي ريد وان، الذي سبق وتعاون مع نخبة من نجوم الأغنية العالمية، ومنهم الفنانة شاكيرا، التي تعاونت معه في أغنية "بامبو" في كأس العالم لكرة القدم عام 2006.

وبدأ العمل على أغنية "جو البنات" في يونيو الماضي، إذ تولى الفنان ريد وان، الإشراف على تسجيلها مع الفنان محمد رمضان والفنان المغربي نعمان بلعياشي، وتم تصوير الكليب على مدار يومين في دبي مع المخرج محمد سامي.

وقال ريد وان خلال حوار له مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "الأغنية تقدم بـ 3 لغات، وهي العربية والإنجليزية واللهجة المغربية، وهي تريو جميل جدا، مع نعمان بلعياشي والأسطوري محمد رمضان صديقنا وحبيبنا، وأعتقد الأغنية ستكون ضربة قوية، وأغنية صيفية تدخل السرور للناس."

ومن جهته قال الفنان محمد رمضان: "يا رب إن شاء الله نعمل شيء يرضي الشعب المغربي العظيم والشعب المصري والجمهور العربي، عندنا طموح نجاح الأغنية يتخطى الشرق الأوسط، والأغنية فيها كل العناصر".

وعن تعاونه مع نعمان بلعياشي قال رمضان: "نعمان ثقة في الله متأكد حيبقى من أهم نجوم العالم مش بس الشرق الأوسط، وله في الأغنية " هوك" ثقة في الله كل العالم العربي حيردده."

نعمان بلعياشي في تعليقه قال : "أنا سعيد جدا بتعاملي مع الفنان الكبير المتألق محمد رمضان، والمنتج العالمي ريد وان-RED ONE، وشرف كبير لي أتعامل معاهم، وإن شاء الله تكون حاجة كبيرة."

محمد رمضان سبق وتعاون مع المنتج والفنان العالمي ريدوان-RED ONE، في أغنية بعنوان "المكسب بتاعنا"، وكان قد طرح مؤخرا كليب بعنوان "ثابت" من إخراج محمد سامي.

وتعد "جو بنات" أول أغنية ثلاثية يقدمها الفنان محمد رمضان، بعد تقديمه أكثر من دويتو غنائي، منها "إنساي" مع المغربي سعد لمجرد.