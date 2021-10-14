بكلمات مؤثرة.. شهيرة تحيي الذكرى الأولى لرحيل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الذكرى الأولى على رحيل زوجها النجم الكبير محمود ياسين.

ونشرت شهيرة صورة تجمعهما، وعلقت: "اليوم تمر سنة بدونك، مش هقول الذكرى السنوية الأولى، الكلمة اللي بتتقال دي، مش عارفة السنوية بتاعت إيه.. ليه هو إنت فين؟".

وتابعت: "يعني إنت مش موجود بجد.. يعني أنا مش هشوفك تاني؟ لأ بجد والله؟ يعني إنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها.. طيب أنا عايشة وبتعامل على إنك موجود عادي".

وأضافت: "كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة ما مشيت، القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود، والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر، يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي وأعني على فقد الحبيب، ولا حول ولا قوة إلا بك".

وتمر اليوم الذكرى الأولى للنجم الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، وترك في ذاكرة السينما المصرية أعمالا خالدة.

ومن بين هذه الأعمال: "الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية على الممر، أفواه وأرانب، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أنف وثلاث عيون، الجلسة سرية" وغيرها من الأعمال.