"تصرف كلاسي".. روان بن حسين ترد على جدل فيديو يجمعها بسعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة الكويتية روان بن حسين، على الجدل المثار حولها، عقب ظهورها بمقطع فيديو مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وهما يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات في دبي.

وقالت روان، لبرنامج "ET بالعربي": "أنا ما رديت لأنه ليش أرد هذا شيء متعارف عليه بين الفنانين التي تجمعهما صداقات هذا التصرف والاستقبال عادي.. تصرف كلاسي".

وأضافت: "سعد لمجرد فوجئ أني حبيت أعمل له مفاجأة وأحضر حفلته ما كان يدري إني جاية، والناس تصرخ، وطالبوا مننا الغناء .. سعد لمجرد فرح فيني وكبر فيني، وهو صديق وعزيزعلى قلبي، وأحبه وأحترمه".

يذكر أن روان بن حسين، كانت قد تعرضت للكثير من الإنتقادات من المتابعين بسبب ظهورها مع سعد لمجرد في الفيديو وعبروا عن استيائهم من جرأتها