مشهد نادر.. سلحفاة ضخمة تلتهم طائرا بعد اصطياده

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشهد نادر ، يظهر فيه سلحفاة ضخمة تحاول التهام طائر صغير .

نشرت مقطع الفيديو الصفحة الرسمية لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” على “تويتر”، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد سلحفاة ضخمة تتحرك خلف طائر صغير لمحاولة اصطياده.

ولفتت “دويتشه فيله” إلى أنه تم رصد هذا المشهد في إحدى جزر سيشيل في المحيط الهندي.

وتابعت: “من المعتاد أن تتناول السلاحف النباتات والحشرات أو حتى لحوم الحيوانات الميتة، لذلك فإن محاولتها اصطياد طائر صغير تعد حالة نادرة”.