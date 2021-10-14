كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 11:50 صباحاً - أعلنت ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” شيرين رضا ” في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ” ADHD ” .
وهو المرض الذي كانت قد أعلنت أيضا منذ أشهر قليلة شقيقتها ” جنى ” عن إصابتها به .
وقالت نور عمرو دياب موجهة نصيحة إلى متابعيها : ” عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري ” .
وأضافت أنها كانت تتردد لطبيب نفسي خاصة في فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا نتيجة تعرضها للإكتئاب .
وعلقت على ذلك قائلة : ” لم أستطع النوم أو الأكل عندما كان يهاجمني القلق .. شعرت بالموت وكل ذلك ذهب بعد العلاج ” .
وكشفت نور خلال البث المباشر عن انتقالها إلى منزلها الجديد في جنوب لندن مشيرة إلى أنه من المقرر زواجها من خطيبها ” كيران وودورد ” في عام 2022 دون تحديد موعد محدد معربة عن سعادتها الكبيرة معه .
فقالت نور عمرو دياب : ” انتقلت لمنزلي الجديد في جنوب لندن وحاليا البيت فاضي من التجهيزات حتى معنديش كنبة في غرفة المعيشة .. المطبخ فاضي ولكن خلال الفترة المقبلة أقوم بفرش المنزل على ذوقي ” .
كما أكدت على أنها لا تحب استغلال اسم وشهرة والدها ووالدتها .. وأوضحت أنها تحب أن يتابعها الجمهور لنفسها فقط وتتجاهل ايضاً الانتقادات السلبية التي توجه اليها .
كانت هذه تفاصيل خبر نور عمرو دياب تعلن عن إصابتها بهذا المرض .. وتكشف عن موعد زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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