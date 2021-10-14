مُتابع يهاجم بشرى بسبب الجونة.. “تريدون الشهرة والمال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة بشرى متابعيها صوراً جديدة من داخل المؤتمر الصحافي الذي أقيم بالجونة، قبل انطلاق حفل افتتاح المهرجان بدورته الخامسة مساء اليوم.

وأعربت عن سعادتها بالتغلّب على كل الأزمات التي رافقت هذه الدورة، وآخرها الحريق الضخم الذي اندلع في القاعة التي يُقام الافتتاح داخلها.

وشاركت متابعيها رسالة، أرادت خلالها توصيل المشاعر الإيجابية المفعمة بالتفاؤل، وقالت: “أحفاد المصريين القدماء وحضارة بابل يُكملون مسيرة البناء لا الهدم”.

وهذه الرسالة كانت سبباً في هجوم بعض متابعيها عليها، واعترضوا على ما كتبته، واتهموها وزملاءها الفنانين بحب جمع الأموال والشهرة فقط، ولا يبنون البلاد كما كتبت.

وجاء من بين التعليقات: “ليست لدي مشكلة أنك تكونين متصالحة مع نفسك، وتقولين إن ما نُقدّمه هذا شيء عادي ومجرد فلوس وتسلية وشهرة”.

وأضاف: “لكن كونك تفكرين أنكم فعلاً بناة حقيقيون، هنا أغضب وأجدادي وأجدادك القدماء المصريون أصحاب الحضارة العريقة يغضبون، ولو بالفعل ما تقدمونه هو رسالة، لم يكن كل هذا العدد الكبير من الناس شمتوا في حريق الجونة… أعتقد هذا مؤشّر، وعلينا أن ننتبه له ونضع الأمور في نصابها الحقيقي”.

وما كان من بشرى إلا الرد على تعليقه بجملة واحدة، وجاءت كالتالي: “الحياة وجهات نظر”.