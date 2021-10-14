يارا تحصد الملايين على يوتيوب.. “مليت” ترند لأسبوع كامل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “مليت” للنجمة اللبنانية يارا أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “مليت” رومانسية بإمتياز من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جوده وتوزيع عباس صباح. والكليب صوّرته يارا مع المخرج نويل باسيل في فكرة بسيطة تليق بأجواء الأغنية الرومانسية، واستطاع العمل في غضون أيام قليلة، أن يتصدّر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً على “يوتيوب”.

وأغنية “مليت”، هي أوّل أغنية تفرج عنها يارا من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

الجدير ذكره أن هاشتاغ “#يارا_مليت” تصدّر خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية وأيضًا تركيا، وحرص محبو يارا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.