شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حريق قاعة مهرجان الجونة بعد أقل من 24 ساعة على اشتعالها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل القائمون على مهرجان الجونة إتمام عملية إعادة مسرح البلازا، الذى يقام عليه حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك بعد الحريق الذى اندلع أمس فى ساعة المسرح بسبب ماس كهربائى، حيث عاد كل شىء إلى طبيعته خلال أقل من 24 ساعة بعدما تم طلاء الجزء المحترق فى الجدران وكذلك تغيير السجاد التالف.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، فى السادسة مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، على أن يتم تكريم النجم أحمد السقا فى الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، وهى الجائزة التى تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

وشهد، أمس، اندلاع حريق بساحة مسرح بلازا الذى يقام عليه حفلى افتتاح وختام المهرجان، واستطاع رجال الإطفاء وقوات الحماية المدينة فى السيطرة على النيران مع وجود عدد من حالات الاختناق وعلى الفور أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذى سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

كما يحضر أيضاً المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، احمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، باسل الخياط، هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وأخرين.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.