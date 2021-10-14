شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال بعد جدل رسالته لزوجته فى عيد ميلادها: آسف.. غلطت فى نشر حياتى للعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان رامى جمال رسالة خاصة لزوجته بعد الجدل الذى تبع رسالته لها فى عيد ميلادها منذ أيام، حيث اعتبرها البعض غريبة وتحمل إساءة لها، فى الوقت التى أكدت فيه زوجته أنها لا ترى أى إساءة بتهنئته وأنهم معتادون على ذلك بينهما.

وكتب رامي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "آسف لو اتضايقتى يوم عيد ميلادك منى بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابنى عدم التوفيق فى استخدام كلام وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص فى حياتى رغم إنى عارف وواثق فى تفكيرك وطبيعة حياتنا اللى بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".



رامي جمال

وتابع "الآراء السلبية اللى شفتها واللى إنتى شفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامى عنك هو أصلا بوست ليكى قبل البوست بتاعى جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بأنك شفتى فعلا كلام من البعض يضايق وبما اننا عايشين مع ناس ف انا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف انك قابلاه بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك".

واختتم كلامه قائلا "من غير كلام كتير آسفلك وآسف للى ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكى واللى فهموا قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد إنى غلطت فى نشر حياتى للعلن أوعدكم مفيش كلام غير فى اللى بشتغل فيه بحبك".