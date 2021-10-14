شكرا لقرائتكم خبر عن هاتوا جواكت معاكم.. تامر حسنى يكشف آخر استعدادات حفله اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى جمهوره ومتابعيه بآخر استعدادات حفله مساء اليوم الخميس بمركز المنارة، وظهر تامر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مع مجموعة من العازفين ومنظمى الحفل، قائلا "من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، الجميل بقى لما تلاقى المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين".



تامر باخر استعدادات الحفل



تامر حسني



تامر

وتابع "لكل حبايب قلبى اللى جايين الحفلة النهاردة بالليل إن شاء الله، تعالوا معاكم جواكت الجو برد هناك".

ويأتى حفل تامر حسني بمركز المنارة اليوم، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها آخرها فى الأردن الذى شهد حضورًا جماهريًا كبيرًا، والذي قدم بها عروض استعراضية على مسرح الحفل بالأردن، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار، كما استقبل نجم الجيل على المسرح فى حلفه، شابا أردنيا مبتور اليدين نتيجة حادث، وكان الشاب يتمنى لقاء النجم تامر حسنى، الذى حقق له أمنيته وقابله على المسرح وعانقه أمام جمهور الحفل الذى كان يهتف باسم الشاب.

وعبّر النجم تامر حسني عن سعادته بحسن استضافته في مملكة الأردن، ونشر تامر حسني مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، توثق الرحلة من بدايتها للحظة الوصول لمطار الأردن حتى يوم الحفل.

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، شوّق جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل عدة أيام، بتجهيزه لعمل غنائي جديد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللحن الذين يجهز له سيكون لأغنية سيسميها "يا فرحة".

وحينها نشر الفنان تامر حسنى صورة له وهو يمسك الجيتار على حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وشوق جمهوره قائلا: "حالاً فى لحن مش طبيعى بيحصل ولسه هألف الكلام بس غالباً الأغنية دى هسميها (يا فرحة) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحة اللى مستنيها".