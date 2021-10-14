شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ضيف وفاء الكيلانى فى برنامج السيرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة Dmc، فى حلقتى اليوم الخميس وغد الجمعة النجم أحمد بدير فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وخلال الحلقة يتحدث بدير، عن أسرار جديدة يتحدث عنها لأول مرة عن حياته وسيرته الفنية.

وعن شائعة وفاته كشف النجم الكبير أحمد بدير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها ليست المرة الأولى التى أسمعها وحسبى الله ونعم الوكيل في مروجى تلك الشائعات، مؤكدًا أنه يصور عددًا من الأعمال الفنية خلال هذه الفترة.

وعرض للفنان أحمد بدير حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"، من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.