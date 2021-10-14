"هو بقى السلطان سليمان ولا إيه".. تعليقات الجمهور على فيديو جديد نشره محمد رمضان مع مضيفتي طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

من جديد، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو تظهر فيه مضيفتي طيران يرقصن على نغمات أغنيته "يا حبيبي" داخل الطائرة.

التعليقات على الفيديو الذي نشره "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، جاءت على النحو التالي: "والله إنت رايق وعسل"، و"ملكش حل"، و"مالك مثيل"، و"نمبر وان"، وغيرها من التعليقات.

بينما علق البعض: "هو محمد رمضان بقى السلطان سليمان ولا إيه"، و"بكرا بينفصلن من الشغل"، وغيرها

وكان محمد رمضان قد نشر عبر إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه داخل الطائرة وهو يرقص بصحبة مضيفات على نغمات أغنيته "يا حبيبي يا حبيبي"، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق، الجونة".

وأثار هذا الفيديو جدلا كبيرا، وقالت مصادر مطلعة في سلطة الطيران المدني المصرية، إن طاقم الطائرة الخاصة الذي ظهر في فيديو بثه الفنان محمد رمضان على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تابع لشركة طيران ألمانية وليست مصرية، وإن طاقم الضيافة، الذي ظهر معه وهو يرقص، طاقم ألماني وليس مصريًّا، مشيرًا إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أية سلطة عليهم؛ لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق السلطة التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية