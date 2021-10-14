الفنان ياسر العظمة ينفي خبر وفاته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نفى الفنان “ياسر العظمة”، اليوم الأربعاء، نبأ وفاته، بعد انتشار إشاعة تزعم ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

“العظمة” كتب منشورا عبر معرفاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “أحبائي.. تنتشر إشاعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا.. وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة”.

وتلقى “العظمة” آلاف التعليقات من متابعيه، متمنين له دوام “الصحة والسلامة والعيش الهانئ”، مؤكدين على أن “الإشاعات دائما ما ترافق الناجحين أين ما حلوا وارتحلوا”.

الإشاعة جاءت بعد أيام من إعلان الفنان الكبير عن اقتراب موعد عرض عمله التلفزيوني الجديد، الذي يحمل، اسم “السنونو”، مشيرا إلى أن العرض سيبدأ يوم 17 الشهر الجاري.

كما نشر “برومو” المسلسل الذي صوره على متن سفينة، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتم تأجيله لأسباب “تقنية” كما سبق له أن أعلن.

“العظمة” يحظى بشعبية عربية واسعة، ومعروف بسلسلة “مرايا” الناقدة التي امتد عرضها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 2013، كما ساهم خلالها باكتشاف عشرات الخامات الفنية الشابة.