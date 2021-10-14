التفاصيل الكاملة حول معرض الشارقة الدولي للكتاب

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محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

تنطلق فعاليات النسخة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى 13 من الشهر نفسه.



وتستضيف أحدث نسخ المعرض الفائزين بجوائز نوبل للآداب والبوكر وصناع أشهر النصوص الدرامية في القرن العشرين وأبرز المبدعين والفنيين في العالم والمنطقة العربية على منصة واحدة ليحتفوا على أرض الشارقة مع جمهور المعرفة والكتاب بشعار "هنا.. لك كتاب"، محاطين بملايين الكتب التي يعرضها أكثر من 1566 ناشراً عربياً وأجنبياً من 83 دولة.

ويتحول مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوماً إلى كرنفال عالمي للكتاب والإبداع والفن والمسرح إذ يجمع المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم 85 كاتباً من 22 دولة وينظم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعية وعرضاً وأمسية وحواراً.

وينقل المعرض تاريخ آلاف السنين من الفن والأدب الإسباني إلى الإمارات والمنطقة العربية، حيث يحتفي بإسبانيا ضيف شرف نسخته الجديدة مستضيفاً 41 كاتباً وفناناً ومبدعاً إسبانياً في حوار مفتوح مع المشهد الثقافي العربي يتجسد في 25 نشاطاً وفعالية تتوزع على الأدب والفنون بأنواعها.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة، الأربعاء، في "بيت الحكمة"، تحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وإينيجو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الإمارات، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والعميد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية شرطة الشارقة، وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، وخولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتجمع أجنحة المعرض هذا العام 929 دار نشر عربية و637 دار نشر أجنبية تعرض مجتمعة 110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم على مساحة تصل لأكثر من عشرة آلاف متر.

وتتصدر قائمة المشاركات جمهورية مصر العربية بـ295 دار نشر ودولة الإمارات بـ 250 دارا كما سيشارك من المملكة المتحدة 138 دار نشر ومن لبنان 112 دارا ومن الجمهورية العربية السورية 93 دارا ومن الأردن 76 دارا.

ومن أبرز دور النشر الأجنبية المشاركة 87 دارا من الهند و48 من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لـ26 من إيطاليا و16 من كندا والبرازيل و14 من إسبانيا و12 من المكسيك وفرنسا وتشارك لأول مرة في المعرض 9 دول هي كولومبيا وجنوب السودان والكاميرون وكينيا ومالاوي ورواندا وتانزانيا وأوغندا وزيمبابوي.

وتستضيف النسخة كذلك نخبة من ألمع الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية حيث تجمع على أرض المعرض أكثر من 85 كاتباً من 22 دولة وتتضمن أجندة هذه النسخة 440 فعالية ثقافية يقدمها نخبة من المبدعين في مختلف المجالات.

ويحتفي المعرض في دورته الجديدة بالروائي الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض تقديراً لمسيرته الإبداعية في كتابة الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي وتدريس فنون الكتابة الإبداعية ودوره في التجديد في الأدب الخليجي ونقل جماليات المكان وعمق ثقافة أهله وبناء جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي ونظيره الغربي خلال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة.

ويشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام نخبة من ألمع الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية يشتركون في إحياء فعاليات وجلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة: الشاعر والفنان خالد عبد الرحمن والكاتبة أحلام المستغانمي والشاعر هشام الجخ والفنان محمد صبحي والشاعر فيصل العدواني والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي والدكتور مدحت العدل والكاتب والمؤرخ الدكتور علي النملة والدكتور أحمد عمارة وجلال برجس والشاعر ووزير الثقافة السابق حيدر محمود والفنان أحمد الجسمي.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة الكاتب عبدالرزاق قرنح الحاصل على جائزة نوبل للآداب في العام 2021 والذي تعد مشاركته في المعرض أول حضور عالمي له بعد نيله الجائزة وكريس جاردنر صاحب كتاب "الطريق إلى السعادة" ومن فرنسا الكاتب ياسمينة خضراء وأميتاف غوش الحاصل على جائزتين "جرامي لايف تايم" للإنجازات وجائزة "دان ديفيد" وتشيتان بهاجات والمخترعة الصغيرة جيتانجالي راو وغيرهم من الكتاب والمبدعين والفنانين.

ويتضمن برنامج إسبانيا - ضيف شرف الدورة- تقديم 25 نشاط وفعالية ثقافية تهدف لتعريف زوار المعرض بالثقافة الاسبانية يقدمها 41 ضيفا إسبانيا حيث يشارك في البرنامج الثقافي الإسباني كل من: خافيير جوميز ودييجو أفالوس "كتاب Money Heist: La Casa de Papel " وجابي مارتينيز وايرين سولا وفرناندو مارياس ومايتي موتوبريا وكاري سانتوس وروسيو بونيلا.

وسيقدم نخبة من الفنانين الإسبان مسرحية غنائية بعنوان "La Caramba" التي تدور أحداثها حول "ماريا أنطونيا فيرنانديز" التي تناول حياتها الفنانين والكتاب في القرنين التاسع عشر والعشرين لتتحول لشخصية مميزة في تاريخ الفن الإسباني.

ويقدم المعرض هذه العام 355 فعالية وعرضا وورش عمل تتناول مواضيع متنوعة تخص الأطفال بمشاركة متخصصين من 9 دول.

كما ينظم المعرض خلال هذه الدورة 80 عرضا تتوزع بين المسرحيات والعروض الراقصة والعروض المتنقلة والسيمفونيات الغنائية يقدمها مشاركون من 9 دول ومن أبرز العروض المسرحية مسرحية "الأرانب" الكويتية.

ويشهد ركن الطهي تنظيم 35 فعالية يقدمها 10 طهاة وخبراء من 9 دول أبرزهم الأمريكية-الكورية جودي جو وشرسون ليام من ماليزيا ومن الهند كونال كابور ومن لبنان لينا سعد.

ويقدم المشاركون في منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 11 ورشة عمل متخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي تتناول مواضيع متنوعة تشمل: توجهات وتحديثات منصات التواصل الاجتماعي وكتابة المحتوى الإبداعي وغيرها ومن أبرز المشاركين : عمر مسكون و محمد طارق و هديل مرعي.

ويقدم ركن دعم الرسامين والمصممين والمخرجين – بالتعاون مع معرض بولونيا لكتب الأطفال سلسلة ورش عمل ودورات تدريبية على مدار 3 أيام تهدف لتعزيز خبراتهم وتجاربهم وقدراتهم الإبداعية بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وستشهد هذه النسخة من المعرض تنظيم فعالية ثقافية خارجية تقدمها دولة كندا بعنوان "قلب رحال" والتي تتضمن معرض يحتفي بـ 35 سنة من الحياة الأدبية للكاتب الكندي ذي الأصول الهاييتية "داني لافريير" حيث سيقدم المعرض 7 عروض تفاعلية مختلفة مستوحاة من 3 روايات مصورة للكاتب.

ويحتضن المعرض النسخة 11 من "مؤتمر الناشرين" الذي يستضيف نخبة من العاملين والمتخصصين في قطاع النشر للوقوف على أهم القضايا التي تعنى بالنهوض بهذه الصناعة وذلك بالتعاون مع الإتحاد الدولي للناشرين على امتداد 3 أيام خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 520 ناشرا منهم 201 عربيا 319 أجنبيا و35 متحدثا من مختلف أنحاء العالم يقدمون 8 جلسات و3 لقاءات تعريفية تجمع الناشرين.

كما أعلنت الهيئة عن إقامة الدورة الثامنة من مؤتمر المكتبات بالشراكة مع "جمعية المكتبات الأمريكية" خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة حيث ستعقد عدد من الجلسات الخاصة بالمؤتمر على أرض الواقع وأخرى "عن بعد" بمشاركة 17 متحدثا من 10 دول يناقشون سلسلة مواضيع حول مستقبل المكتبات تحت شعار "معا نحو المستقبل" بحضور 200 متخصص ومكتبي من 20 دولة.

وأعلنت الهيئة عن استضافة "قمة المكتبات الوطنية" التي ستعقد يومي 8 و9 نوفمبر، تحت شعار "الحضور .. التفاعل .. والتأثير" بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من 20 دولة بالإضافة إلى مشاركة 20 مكتبة وطنية من مختلف أنحاء العالم.

وستشهد دورة هذا العام من المعرض إضافة مميزة تتمثل في إطلاق تطبيق يحمل اسم "معرض الشارقة الدولي للكتاب" يمكن تحميله من على متجر "بلاي ستور" و"آبل ستور" ويسمح بالإطلاع على برنامج المعرض من جلسات وورش عمل وعروض بالإضافة إلى الناشرين المشاركين والكتب المعروضة كما يوفر خاصية تنبيه المستعمل باقتراب توقيت الفعاليات التي يريد المشاركة فيها.

ويعقد المعرض حزمة إجراءات احترازية تشمل إجراءات ذاتية على زوار المعرض والمشاركين فيه اتباعها وتتضمن التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالإضافة إلى الإرشادات التنظيمية التي تشمل تحديد الطاقة الاستيعابية للمعرض بـ 80 بالمائة فقط وتوزيع المتطوعين على مداخل ومخارج القاعات لإرشاد الجمهور.

وتشمل الإجراءات كذلك توفير الأقنعة والمعقمات اليدوية وأجهزة تعقيم للكتب إلى جانب توزيع الكاميرات الحرارية على المداخل وتحديد 4 بوابات للدخول والخروج كما تم تحديد مدخل خاص للطلاب ومواقف خاصة لنزولهم وصعودهم وتحديد مسارات للزوار.

وتستضيف "منصة الشارقة تقرأ" عددا من الفعاليات الثقافية لتكون نافذة للجمهور من خارج الإمارات حيث يستوجب على الراغبين بحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية المصاحبة "عن بعد" عبر المنصة التسجيل عبر الرابط sharjahreads.com.