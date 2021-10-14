شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية The Eyes of Tammy Faye يحقق 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Eyes of Tammy Faye إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 321 ألف دولار منذ طرحه يوم 17 سبتمبر الماضى، بـ 450 دار عرض أمريكية، ومن المقرر أن يصل فيلم السيرة الذاتية والدراما، دورالعرض خارج أمريكا خلال الشهر الجارى.

يدور فيلم The Eyes of Tammy Faye حول نظرة حميمة على النجاح غير العادي، والفشل، للعازفة التليفزيونية تامي فاي باكر، وذلك خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث نهضت تامي فاي وزوجها، جيم باكر، من بدايات متواضعة لإنشاء أكبر شبكة بث ديني في العالم ومنتزه ترفيهي، وقد تم تبجيلهما لرسالتهما من الحب والقبول والازدهار.

كانت تامي فاي أسطورية لـ غنائها المميز، وحرصها على احتضان الناس من جميع مناحي الحياة، ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن تطيح المخالفات المالية والمنافسون المخطئون والفضائح بإمبراطوريتهم المشيدة بعناية.

يقوم ببطولة فيلم The Eyes of Tammy Faye، كل من جيسيكا شاستين، اندرو جارفيلد، شيري جونز، فنسنت دونوفريو، مارك ويستراتش، سام جايجر، لويس كانسيلمي، غابرييل اولدز، فريدريك لين، تشاندلر هيد، جاي هوغولي.