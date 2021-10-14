شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "قمر 14" لـ النبوى والفيشاوى بمهرجان الجونة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الاثنين المقبل عرض فيلم قمر 14 بمهرجان الجونة في عرضه العالمي الأول بمركز الجونة للمؤتمرات، في التاسعة مساءً.

ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى.

يشارك فى المهرجان عدد من الأفلام المصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال الدورة الخامسة ، والتي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

والأفلام كالتالي:

ريش مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من إخراج: عمر الزهيري

يحكي الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، عن قصة سامي، الأب المصري المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد ابنه الصغير، يقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل في مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي. تتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

أميرة/ مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من إخراج: محمد دياب

يتتبع الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود، أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين، يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه.

كباتن الزعتري/ مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من إخراج: علي العربي

يحكي الفيلم الوثائقي الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

العودة/ مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من إخراج: سارة الشاذلي

يتناول قصة والد سارة عمره يقارب الـ80 عامًا وحيوي للغاية عندما تتغير خطط سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات، تقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

خديجة/ مسابقة الأفلام القصيرة من إخراج: مراد مصطفى

يحكي عن خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في يوم عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التي تُشعرها بعدم الارتياح.

القاهرة – برلين/ مسابقة الأفلام القصيرة من إخراج: أحمد عبد السلام

بعد محاولات عدة للهروب من وضع الاكتئاب الجيلي القائم، ترتب نور الشابة سرًا للفرار من بلدها الأم. قبل ساعات من سفرها، تضطرها الظروف لخوض رحلة من الصراعات مع المجتمع البطريركي المتسلط وتحارب للاحتفاظ بسرها الخفي.