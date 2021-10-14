مروة راتب تتعرض للسخرية بعد تشبيهها نفسها بـ “اميرات ديزني”

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:35 صباحاً - شبهت مروة راتب، الفنانة المقمية في الامارات، نفسها بأميرات ديزني في احدث إطلالاتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما عرضها لموجة من السخرية.

وفي إطلالاتها ظهرت مروة راتب مرتدية قفطان أزرق أبرز عن انتفاخ خصرها، واعتمدت على تسريحة شعر شبهها البعض بتسريحات ماري أنطوانيت، إلا أن الفاشنيستا الشهيرة اعتبرتها إطلالة من إطلالات أميرات ديزني.

وظهرت مروة راتب في إطلالة اخرى قالت فيها: “أمس كنت أميرات ديزني النهاردة ساحرات ديزني”، مشيرة إلى معاناتها للظهور بإطلالة أمس والتي استغرقت منها وقت طويل.

وفي إطلالاتها التي اعتمدت فيها على أميرات ديزني ظهرت مروة راتب بالقفطان الأزرق متغزلة في نفسها وقالت: “ونقول مساء الورد مساء الأناقة مسائكم شو ها الجمال الصاروخي، أنا لو ألاقي حد بها الجمال يمسي عليا ويصبح كل يوم حياتي كانت بقت حلوة والله.. ما تزعلون مني أحب اتشيطن أمسي عليكم بكل حب وكل سلام”.

هذه ليست المرة الأولى التي تتغزل فيها مروة راتب في نفسها خلال الأيام الماضية، وإنما استفزت مروة راتب الجمهور بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتغزل في جمالها أمام المرأة، وتصف نفسها بأنها المرأة الأكثر جمالاً، والأشد فتنة من بين نساء العالم.