فوز الفهد متهمة بالشماتة بـ فاطمة الانصاري.. “سوشي” و”خبر وايد حلو”

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 04:35 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تأكل السوشي.

غير أن متابعين اعتبروا ان فوز الفهد تشمت بالفاشينيستا السعودية ​فاطمة الأنصاري​ بعد إنتشار خبر طلاقها من نجم مواقع التواصل الإجتماعي ​يعقوب بو شهري​.

وبدت الفوز الفهد في الفيديو وهي تأكل “السوشي” قائلة: “في خبر وايد حلو.. توتا سوشي عاملين شي جديد. اللي ما جرب توتا سوشي راحت عليه”.

يشار إلى أنّ “توتا” هو اللقب الذي يطلقه المتابعون على فاطمة الأنصاري.

وكان تصدر خبر انفصال فاطمة عن نجم يعقوب الترند على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا انهما تزوجا منذ فترة قصيرة.

وبأول ظهور ليعقوب ظهر وهو من دون خاتم الزواج وهذا ما أكد الخبر المنتشر واعتبر المعلقين ان كذا يكون قد تبرأ منها ومن علاقته فيها.