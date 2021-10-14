عادل حقى يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "تماسيح النيل" للصاوى وخاطر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار والموزع عادل حقى من وضع الموسيقى التصويرية لأحداث فيلم "تماسيح النيل"، والذى يتولى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، شريف حسنى، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وانتهى صناع الفيلم مؤخرا من تصوير أحداثه داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك فى المشاهد الأخيرة معظم الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.





وتدورأحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصويرمعظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصويرعدد من المشاهد في مدينة الأقصرأيضاً.





واستحوذ مؤخرا الموزع عادل حقى على نصيب الأسد في توزيع ألبوم الهضبة عمرو دياب "يا أنا يا لأ" الذى طرحه العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شارك في توزيع 4 أغانى من ضمنهم "يا أنا يا لأ" وأغنية "محسود" وأغنية "وأنا معاك" وأغنية "يادلعوا" .