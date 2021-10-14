الليلة.. رانيا فريد شوقي ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، في تمام الساعة الثامنة مساءً غد الخميس عبر إذاعة نجوم إف.إم.

ونشرت "إنجي" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظرونا يوم الخميس مع المختلفة الأستثنائية النجمة رانيا فريد شوقي".

يذكر أن أخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل "ولاد ناس"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

وهو من بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.