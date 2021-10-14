كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 02:42 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموجه من الإنتقادات والسخرية بعد مشاركتها لمنشورات تتحدث عن الفلسفة والحب وذلك عبر حسابها على تويتر.
غير ان ياسمين صبري ردت على هذه السخرية بتدوينات أخرى، قالت فيها: “بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم، وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم”.
وتابعت: “بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي. كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الي عالمك”.
وكانت إحتفلت ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة على طريقتها الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي. فنشرت صورة لها وكتبت تعليقاً عليها: “لكل فتاة، كل عام وانتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة”. وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ أثارت إعجابهم وتداولوها في حساباتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري ترد على السخرية من تغريداتها: “بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم.” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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