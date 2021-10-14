شكرا لقرائتكم خبر عن "لتُغير حياتك غير أولوياتك".. رسالة جديدة غامضة من إيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواظب النجم أيمي سمير غانم، على مشاركة صور لوالديها الراحلين الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، باستمرار على حساباتها الشخصية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مشاركة الصور النادرة التي تجمعهم، والأدعية ومطالبة الجمهور بالدعاء لهم.

إيمى على إنستجرام

وخرجت الفنان إيمي سمير غانم، برسالة مختلفة هذه المرة على حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، حيث اكتفت بكلمات بسيطة تستعين بها لتعلم كيفية مواكبة الحياة، قائلة: "لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك".

وتعيش النجمة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صور لهما من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تحمل ذكريات، ومرات أخرى كثيرة تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء أيضا.

ونشرت إيمى سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهى ترتدى ملابس الإحرام، علقت على الصورة قائلة: "بحبك" وارفقتها بقلب.

ومؤخرا، كتبت إيمى سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية جديدة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التى تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبدالعزيز، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.

وقالت إيمى فى رسالتها، التى أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عينى وأنتوا تتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدى كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إنى أوحش من الأول"، وأضافت: "كل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللى بيحبنى يدعيلى أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد الله على أى ابتلاء أنا راضية".