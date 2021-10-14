أمينة خليل تستعد لـ الجونة بـ 5 حقائب للفساتين.. ونشطاء يسخرون: "عزلت للمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من السخرية سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت الفنانة أمينة خليل صورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لاستعداداتها للسفر إلى الجونة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت أمينة خليل وهي مستلقاه على أكثر من 5 حقائب للسفر، في لفتة منها إلى أنها تستعد للمهرجان بعدد كبير من الإطلالات.

وارتدت أمينة خليل في الصورة التي شاركتها، جمبسوت باللون الأخضر الفاتح، منتعلة حذاء رياضي أبيض، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بسخرية من عدد الحقائب الموجودة بالصورة، فيقول عبدالله غلوش: "واضح إن أمينة خليل مش واخده فساتين كتير معاها السنة دي".

وسخرت مروة صلاح قائلة: "أكيد زي أي ست مصرية أصيلة قلبها حاسس إنها نسيت حاجة"، بينما قالت أمنية محمد: "أمينة واخده فساتين أصحابها الفنانات معاها".

وقال محمود نصر: "تقريبا عزلت للمهرجان حتى ثبت الغسيل أخدته معاها".