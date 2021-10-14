غادة عبد الرازق أنيقة وياسمين صبري بـ"الأصفر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان من اللون الأصفر ، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

شذى حسون ومحمد رمضان

نشرت الفنانة شذى حسون صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدهما في مدينة الجونة.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة جذابة.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.