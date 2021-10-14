بالصور| طلاء الأجزاء المحترقة في مكان حفل افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، المقرر له غدا الخميس.

وفي بيان صحفي، أكد القائمون على مهرجان الجونة السينمائي أن قاعة المؤتمرات تحولت إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، غدا الخميس، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عددا كبيرا من النجوم المصريين والعرب.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد كما هو ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لن يتغير، إذ سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، إذ نجح رجال المطافي في السيطرة على الحريق.