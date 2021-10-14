بالفيديو| أروى جودة تكشف تفاصيل مشاركتها بـ"نجمة الجونة الخضراء": "سعيدة بتواجد هذه الثقافة في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

علقت الفنانة أروى جودة على مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة مستحدثة بالدورة الخامسة، هي نجمة الجونة الخضراء، التي يتنافس فيها عدد من الأفلام المهتمة بقضايا البيئة.

وقالت أروى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة اننا عندنا جائزة مثل نجمة الجونة الخضراء، تمنح أهمية للبيئة. جزء من الإنسانية الحفاظ على البيئة، نحن نعيش في كوكب واحد، هذا بيتنا ولابد أن نحافظ على المياه والهواء والخضرة والحيوانات والطبيعة، لإننا بنكمل بعض، لما نحافظ عليه هيكون عشان ولادنا وأحفادنا ومستقبلنا، كل تصرف من كل واحد فينا بيفرق".

وأعربت أروى عن سعادتها كونها ضمن هده الفئة، لأنها تهتم بها منذ زمن، متابعة "مبسوطة بتواجد الثقافة دي في مصر، وإزاي نستغل الفرصة بطريقة إيجابية".

وأكدت أروى تحمسها لمشاهدة الأفلام المشاركة في المسابقة لتتعرف على نوعية الأفلام التي تهتم بقضايا تخص البيئة.

أروى أطلت في مؤتمر الجونة السينمائي عصر اليوم، مرتدية شنطة أهدتها لها ابنة شقيقتها، وهي فتاة تبلغ من العمر 5 أعوام، وإكسسوارات صنعتها ابنة خالتها "أصيل"، والقناع من تصميم شقيقتها.