شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء الأجزاء المحترقة بقاعة مؤتمرات حفل افتتاح مهرجان الجونة فى ساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غدا الخميس. وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذى سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة فى 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأى آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجى من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، حيث نجح رجال المطافئ فى السيطرة على الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.