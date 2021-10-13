“دق القلب”.. جديد حسين الجسمي باللهجة العراقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة باللهجة العراقية، بعنوان “دق القلب” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتعاون حسين الجسمي في أغنية “دق القلب” لأوّل مرّة مع النجم العراقي نور الزين من حيث اللحن، والأغنية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي وتوزيع حسام كامل.

وتميّز لحن الأغنية والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

وحققت أغنية “دق القلب” ما يقارب نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدورها على “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في الإمارات والسعودية والعراق ومصر ولبنان وغيرها من البلدان العربية.

كلمات الأغنية:

دماره

أستاهل دمــاره

خل تحرگني نـاره

خلانـي واگع بالعشگ

وما اطفّيها الجگـاره

إثاره

حبـه غيـر اثـاره

موّتنـي بسمـاره

لـمّن اشوفه ارتبـك

وتصعـد الحراره

إلهي

عبـدك يا إلهي

لافـــــت انتبـاهــي

مو خلقه كاتلنـي كتـل

هنيـال اهلـه وجــاره

إشاره

لو أشــر بإشاره

اروحلـه طياره

هذا العليه دگ الگلب

ودورت عنـه دواره

جمـالــه

دوخنـي بجمـالــه

ماخذنـي الحـلالـه

حضرت حبيبي هالنفـس

واعيـش من خلالــه

.

استحـالـه

أنساه استحــالــه

محّد ينسى حالـــه

للمـوت ماعوفه وعـد

وماأعشگ بـدالـــه

ولاااائــــي

لحبّه وانتمـائــــي

طيحنـي الهــوائـي

تمكّن على قلبـي القـوي

وأعـلــن انتصــــاره

مراره

ويعجبنـي بمراره

وهمــه وانتظاره

گلبـي على حبـه قفــل

وما يرجع بقراره