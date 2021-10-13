ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وأعيش حياة هانئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى النجم السوري القدير ياسر العظمة الأخبار التي تداولتها صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي قالت أن العظمة قد توفي إثر نوبة قلبية في مقر اقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشر العظمة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” تعليقاً أكد فيه أنه بخير وصحة جيدة وقال: “أحبائي تنتشر إشاعة كاذبة عني ولكنني بعون الله أحيا وبحبي لكم وبحبكم لي أعيش حياة هانئة”.

وسارع العديد من زملاء النجم السوري إلى نفي الشائعة عبر حساباتهم على السوشال ميديا.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني ينتظر ياسر عرض مسلسله “السنونو” على قناة “أبوظبي” في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري وهو من تأليف ياسر العظمة وإخراج خيري بشارة ويشارك بالعمل نخبة من نجوم سورية والوطن العربي منهم عابد فهد، جرجس جبارة، ديمة الجندي، ونجوم من الوطن العربي.

وكان من المقرر ان يعرض العمل في شهر رمضان الماضي ولكن ضيق الوقت واستمرار العمليات الفنية منع العرض في رمضان فتم تأجيل المسلسل.

وكانت شائعات الوفاة قد لاحقت عدد كبير من النجوم السوريين خلال الفترة الأخيرة وآخرها كانت بحق ميادة الحناوي وصباح فخري قبل أن يتم نفي الأخبار.