بعد ظهورها معه.. هل عادت انجلينا جولي لزوجها السابق جوني لي ميلير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تصدرت النجمة الأميركية أنجلينا جولي الاهتمام العالمي بعدما نُشرت لها أكثر من صورة برفقة زوجها السابق الممثل الإنكليزي الشهير جوني لي ميلير.

وشوهدت جولي بصحبة ميلير في سيارته قبل تناولهما العشاء بأحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، كما شوهدت في شهر حزيران (يونيو) الماضي وهي تتوجه إلى شقته بنيويورك حاملة زجاجة نبيذ، وغادرت بعدها بساعات.

والتقى ميلير في الآونة الأخيرة بابني أنجلينا، باكس ونوكس (17 و12 عاماً)، من بين أبنائها الـ 6 الذين أنجبتهم أو تبنتهم مع طليقها براد بيت.

ويُذكر أنّ جولي ارتبطت بميلير في عام 1996 بعدما التقيا في موقع تصوير فيلم “هاكرز” وانفصلا بعد فترة قصيرة، وطلقا رسمياً في عام 1999.

وفي الفترة الماضية، حاولت أنجلينا جولي بيع حصتها في منزل مشترك تمتلكه مع براد بيت ويقدر ثمنه بـ186 مليون دولار، وكانا قد أقاما حفل زفافهما فيه.