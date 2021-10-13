جدل كبير بعد طرح أغنيته الجديدة.. شاكوش يتحدّى قرار النقابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “وياك”، عبر أحد التطبيقات، وأعلن أنّه سوف يطرحها أيضاً، عبر “يوتيوب”، رغم قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً.

ونشر فيديو له، عبر “إنستغرام”، وقال فيه: “لكل حبايبي وجمهور حسن شاكوش، انتظروا أغنية “وياك” على يوتيوب، بإذن الله ستنال إعجابكم”.

وأكّد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أنّ قرار إيقاف مطرب المهرجانات عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، وإساءته إلى الإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش”، مُؤكّداً: “أن قصته انتهت”.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: “شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور”، مطالباً وسائل الإعلام المختلفة بتجاهله وعدم تسليط الضوء عليه أو متابعة أخباره.

وأوضح أنّه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام وجميع الجهات المسؤولة، بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

ويُذكر أنّ أزمة شاكوش والبحراوي، أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما خلال حفل جمعهما في منطقة الساحل الشمالي، وتراشقا لفظياً عبر السوشيل ميديا.