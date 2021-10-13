نيكول سايا ترفع منسوب التشويق بصور من الاستوديو: “أغنية جديدة قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي تستمر بحصد أصداء أغنية “الجو حلو” التي أصدرتها بداية موسم الصيف المنصرم، تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لطرح أغنية جديدة تتكتّم حتى اللحظة عن تفاصيلها.

ونشرت نيكول سابا صورًا جديدة أثناء تسجيل الأغنية بالاستوديو في مصر، وظهرت فيها مع الموزع الموسيقي أمين نبيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وعلّقت قائلةً: “أغنية جديدة قريباً”.

صور نيكول سابا حصدت تفاعلًا واسعًا ورفعت منسوب التشويق لدى محبّيها الذين عبّروا عن حماسهم للأغنية الجديدة.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “الجو حلو” حصد 3 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناة نيكول سابا الرسمية في موقع “يوتيوب”. والأغنية من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل.