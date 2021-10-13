شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الأمريكى "بيتبول" يشارك فى حفل افتتاح موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب والممثل العالمى الأمريكى الجنسية "بيتبول" فى إحياء حفل غنائي كبير بموسم الرياض، والذى تنطلق فعالياته 20 أكتوبر الجارى.

يذكر أن المطرب "بيتبول" اسمه الحقيقي "أرماندو كريستيان بيريز" يبلغ من العمر 40 عامًا، حيث من مواليد عام 1981 فى ميامي، وتعود أصوله إلى أسرة من كوبا.

وبدأ مسيرته الفنية عام 2003 كمطرب وممثل وكاتب أغاني، واكتسب شهرة تجاوزت حدود الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى العالمية.