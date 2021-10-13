شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمجر يستضيف أبطال فيلم 1919 على مأدبة عشاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف السفير محمد إبراهيم الشناوى، سفير مصر لدى المجر، أبطال فيلم "1919" بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وسيد رجب وهند صبرى خلال تصويرهم للمشاهد الخارجية فى بودابست، وذلك على حفل عشاء بمقر دار السكن بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان أبطال فيلم "1919" قد طاروا إلى المجر لتصوير بعض المشاهد الخارجية والأخيرة من أحداث الفيلم قبل العودة للقاهرة، وأقام السفير المصرى لفريق العمل مأدبة عشاء بمقر إقامته بمشاركة أعضاء السفارة المصرية فى بودابست، وحضور ممثلى شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للفيلم.

الفيلم مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم.