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محمد كريم وبروس ويليز من كواليس A Day To Die

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القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد كريم صورة من كواليس تصوير فيلم A Day To Die تجمعه مع النجم العالمى بروس ويليز، وعلق: "شغل كبير قوى إن شاء الله يعجبكم". 

وكان كريم قد قال فى تصريحات إعلامية إن فيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز، والذى ينتمى لنوعية أفلام الأكشن، سيحظى بإعجاب المشاهدين، لافتاً إلى أنه واجه متاعب عدة خلال تصوير الفيلم مع النجم العالمى، وتابع: "بروس ويليز فنان متواضع".

كما أوضح أن حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS"، 2021- الذى شارك به - كان بمثابة الاحتفال بعودة الحفلات أكثر منه توزيعاً للجوائز. لافتا إلى أن الفنانين الذين شاركوا فى حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS"، 2021 كانوا فى غاية السعادة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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