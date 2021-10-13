شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم وبروس ويليز من كواليس A Day To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد كريم صورة من كواليس تصوير فيلم A Day To Die تجمعه مع النجم العالمى بروس ويليز، وعلق: "شغل كبير قوى إن شاء الله يعجبكم".

وكان كريم قد قال فى تصريحات إعلامية إن فيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز، والذى ينتمى لنوعية أفلام الأكشن، سيحظى بإعجاب المشاهدين، لافتاً إلى أنه واجه متاعب عدة خلال تصوير الفيلم مع النجم العالمى، وتابع: "بروس ويليز فنان متواضع".

كما أوضح أن حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS"، 2021- الذى شارك به - كان بمثابة الاحتفال بعودة الحفلات أكثر منه توزيعاً للجوائز. لافتا إلى أن الفنانين الذين شاركوا فى حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS"، 2021 كانوا فى غاية السعادة.