شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان الجونة: الحضور إما باللقاح أو pcr كل 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الحريق الذي حدث اليوم صعب التكهن بأسبابه، ولكن أغلب الظن أنه ماس كهربائي، ولكن الأمر متروك لجهات التحقيق وسيجرى الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الحريق لن يؤثر على موعد انطلاق المهرجان أو عروضه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "اطلعت على مشاهد خاصة بإعادة بناء الأرضية والجدران في المنطقة التي حدث بها الحريق، وغداً مساء سيكون كل شيء مضبوط وكامل وكأن شيئاً لم يحدث". وأوضح: "عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم الساعة 4، و90% من الصحفيين الذين سيغطون المهرجان موجودون الآن في الجونة وفي الفنادق التي سيقيمون بها، ونتوقع على الأقل وجود أكثر من 100 نجم سينمائي ومئات المشاركين في صناعة السينما وعدد كبير من الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الكبير، بالإضافة إلى أطياف مختلف من المجتمع تشارك في هذا الاجتماع".

وتابع: "هناك مجموعة مميزة من الفنانيين الأجانب والأوروبيين، ونائب رئيس مهرجان كان السينمائي، والعام الماضي بدأنا ببروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك قرار أن كل شخص سيحضر إما أن يكون ملقحا أو أن يجري pcr كل 72 ساعة".

وقال: "الفنانة يسرا جرى وضع اسمها من أوائل الفنانين المشاركين في هذا المهرجان، وأنا تربطني علاقة كبيرة وقوية بالفنانة يسرا، وأن قلت أثناء المؤتمر الصحفي أنني كنت غير موفق في المثل الذي قلته بشأن الفنانة يسرا، واعتذرت لها وقبلتها".