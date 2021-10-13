شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مهرجان مسرح الجنوب وجامعة الأقصر قبل انطلاقه 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر التى تشهد إقامة فعاليات الدورة السادسة من المهرجان فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.

وقال أ.د محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن البرتوكول يهدف إلى إقامة عدد من الفعاليات والورش التدريبية لدعم مواهب طلاب الجامعة ونشر الوعى الثقافى فى مختلف المجالات الفنية والثقافية؛ وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التى يقيمها المهرجان مما يتيح لطلاب جامعة الأقصر من الموهوبين الحصول على خبرات من خلال التدريب والاحتكاك بثقافات مختلفة.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر أن مهرجان مسرح الجنوب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال دعمه واكتشافه للمواهب الفنية فى كل محافظات الصعيد ورعايتها بشكل متكامل، فضلا عن تقديمه للفعاليات الفنية فى القرى والنجوع والمستشفيات مما ساهم بشكل كبير فى إعادة تشكيل الوعى لدى الأهالى.

وأشار الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة رئيس المهرجان قائلا: "سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس وتدريب المواهب الفنية من طلبة الجامعة ليكونوا نواة لإنشاء الفرق المسرحية والفنية المختلفة فى كل كليات الجامعة. فضلا عن إتاحة الفرصة لفرق الجامعة فى المشاركة فى المهرجانات الدولية المختلفة".

وكان مهرجان مسرح الجنوب قد أطلق اسم المخرج المسرحى الكبير خالد جلال على الدورة السادسة، لما له من دور كبير فى دعم وتنمية شباب المسرحيين خاصة شباب الأقاليم الذين يعتبرونه مثلهم الأعلى ويحلمون بالتدريب على يديه والعمل معه وسيقدم "جلال" خلال المهرجان ورش عمل لشباب الجنوب.