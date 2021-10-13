شكرا لقرائتكم خبر عن "الدبابة" ياسر جلال فى السينما قريبا بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المؤلف إسلام حافظ، على الانتهاء من كتابة فيلم "الدبابة" بطولة النجم ياسر جلال، وهو اسم مؤقت حتى الآن، إذ يعد الفيلم عودة قوية لياسر جلال للسينما بعد غياب 6 سنوات، منذ أن قدم فيلم "شد أجزاء" مع النجم محمد رمضان عام 2015، وإخراج حسين المنباوى.

وقال حافظ لـ"الخليج 365"، إنه أوشك على كتابة السطور والملامح الأخيرة في الفيلم حتى يكون جاهزاً لتصويره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل ستدور أحداثه في إطار من الإثارة والأكشن، لافتاً إلى أنه لم يحسم مخرج العمل حتى الأن، خاصة أن هناك أكثر من عرض من شركات الإنتاج ولذلك لم تحسم كل التفاصيل الخاصة بالعمل.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "ضل راجل" وعرض في رمضان المقبل، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ياسمين رئيس، محمد عادل، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح"حمصه".

كما قدم المؤلف إسلام حافظ آخر أعماله مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمد ثروت، محمد لطفى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سوسن بدر، وأخرون، إخراج ماندو العدل.