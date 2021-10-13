شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تعود للدراما فى دور أم هانى رمزى بمسلسل "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة الكبيرة سهير رمزى للدراما التليفزيونية مجددا من خلال مسلسل يجمعها بالفنان هانى رمزى بعنوان "القاتل الذى أحبنى" وتجسد من خلاله شخصية أم هانى رمزى التي تعمل فى مجال الطبخ وتتعرض لعدد من المواقف الكوميدية مع ابنها، ومن المقررعرضه خارج السباق الرمضانى المقبل على أحد المنصات الإلكترونية.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا صورة للفنانة سهير رمزى وزعم البعض من خلالها أن علامات البهاق تظهر على جسدها لكنها أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" عدم معاناتها من مرض البهاق.

وأوضحت أن كل ما حدث أنها استعملت "كريم" منتهى الصلاحية وهو ما تسبب في ذلك "وتشكر ربنا على كل شيء"، وتصدرت الفنانة الحديث على منصات السوشيال ميديا مؤخرًا، بعدما كشفت أسرارًا وحكايات مثيرة فى حياتها خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلانى قائلة : ليس لديها أولاد بسبب الإجهاض فكلما حملت فى طفل أجهضته لكنها نادمة على هذا القرار.