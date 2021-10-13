مهرجان الجونة 2020.. كيف كانت إطلالات النجوم الرجال التي خطفت الأنظار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بالتزامن مع اقتراب مهرجان الجونة في دورته الخامسة الذي ينطلق مساء غد الخميس، يستعرض "الخليج 365" أبرز النجوم الرجال الذي خطفوا الأنظار بإطلالتهم في الدورة الرابعة العام الماضي.

- حسن أبو الروس:

نجح في خطف الأنظار إليه، حيث ارتدى بدلة باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

- آسر ياسين:

وطل الفنان آسر ياسين بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق بنفس لون البدلة.

- أحمد داوود:

ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

- محمد محسن:

ظهر ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق باللون الأسود.

- عمرو يوسف:

ارتدى الفنان عمرو يوسف بليزر باللون البيج وتيشرت أبيض وبنطلون جينيز.

- محمد فراج:

ظهر بلحية طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل.

- أحمد حاتم:

طل الفنان أحمد حاتم بإطلالة أنيقة، فارتدى بدلة باللون الأزرق، مع قميص باللون الأبيض.