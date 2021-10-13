فن ومشاهير

مهرجان الجونة 2020.. كيف كانت إطلالات النجوم الرجال التي خطفت الأنظار؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي
بالتزامن مع اقتراب مهرجان الجونة في دورته الخامسة الذي ينطلق مساء غد الخميس، يستعرض "الخليج 365" أبرز النجوم الرجال الذي خطفوا الأنظار بإطلالتهم في الدورة الرابعة العام الماضي.
- حسن أبو الروس:
نجح في خطف الأنظار إليه، حيث ارتدى بدلة باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.
- آسر ياسين:
وطل الفنان آسر ياسين بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق بنفس لون البدلة.
- أحمد داوود:
ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.
- محمد محسن:
ظهر ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق باللون الأسود.
- عمرو يوسف:
ارتدى الفنان عمرو يوسف بليزر باللون البيج وتيشرت أبيض وبنطلون جينيز.
- محمد فراج:
ظهر بلحية طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل.
- أحمد حاتم:
طل الفنان أحمد حاتم بإطلالة أنيقة، فارتدى بدلة باللون الأزرق، مع قميص باللون الأبيض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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