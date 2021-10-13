مهرجان الجونة 2020.. كيف كانت إطلالات النجوم الرجال التي خطفت الأنظار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي
بالتزامن مع اقتراب مهرجان الجونة في دورته الخامسة الذي ينطلق مساء غد الخميس، يستعرض "الخليج 365" أبرز النجوم الرجال الذي خطفوا الأنظار بإطلالتهم في الدورة الرابعة العام الماضي.
- حسن أبو الروس:
نجح في خطف الأنظار إليه، حيث ارتدى بدلة باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.
- آسر ياسين:
وطل الفنان آسر ياسين بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق بنفس لون البدلة.
- أحمد داوود:
ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.
- محمد محسن:
ظهر ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق باللون الأسود.
- عمرو يوسف:
ارتدى الفنان عمرو يوسف بليزر باللون البيج وتيشرت أبيض وبنطلون جينيز.
- محمد فراج:
ظهر بلحية طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل.
- أحمد حاتم:
طل الفنان أحمد حاتم بإطلالة أنيقة، فارتدى بدلة باللون الأزرق، مع قميص باللون الأبيض.