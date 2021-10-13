فيديو| نور دياب: " ماشوفتش والدي منذ جائحة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت نور دياب عن حياتها الجديدة التي تعيشها بعد خطوبتها، كما تحدثت عن والدها النجم الكبير عمرو دياب.

ونشرت نور مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "لا أطلب مالا من والدي وأعيش حياة مستقلة، وأجني المال الخاص بي من عملي وهو عارضة أزياء، ولم أرى والدي منذ جائحة كورونا قبل عامين ولكن سأقوم بزيارة مصر في أقرب وقت".

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس الماضي، عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها 3 أبناء هم: "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".