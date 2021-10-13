كارمن سليمان تروج لمسرحية ياما في الجراب ياحاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة كارمن سليمان لمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، المقرر عرضها على مسرح الكاركية بكايرو فيستيفال سيتي.

ونشرت كارمن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "هنستناكوا يوم 15 و22 أكتوبر في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي في مسرح الماركية، بكايرو فيستيفال سيتي".

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم الذين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم إنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والصراع على السلطة .