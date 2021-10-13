سيرين عبد النور تنشر صورة نادرة مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ذكريات طفولتها، بصورة نادرة لها مع والدتها في مرحلة الطفولة.

ونشرت "سيرين" الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وظهرت في الصورة بجانب والدتها، وعلقت: "الطفولة أجمل حكاية بريئة، لو استطعت الرجوع إليها لمكثت بها أبد الدهر.. صورتي أنا وأمي".

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.