"كانت حديث السوشيال".. فساتين أثارت الجدل في الجونة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما تحرص نجمات الفن على خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء وخلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وقبل انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان غدا الخميس،حرصت النحمات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة خلال الدورة السابقة 2020، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ ما جعلها تثير جدل رواد التواصل الاجتماعي.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة، في الدورة السابقة.

-هدى الأتربي:

تألقت الفنانة هدي الإتربي بلوك أنيق خطف الأنظار، إذ اعتمدت فستاناً طويلاً من المخمل بقصة صدر جريئة وفتحة ساق طويلة.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، مكونة من عقد وأقراط ماسية، واختارت كلاتش بنفس لون الفستان، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للأعلي على شكل كعكة.

-أمينة خليل:

اختارت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون الأوف وايت، مكون من قطعتين توب بقصة على شكل حرف "V"مزين بالكشاكش وجيب طويل بفتحة ساق طويلة.

-رانيا يوسف بفستان جرئ:

اختارت الفنانة رانيا يوسف فستانا طويلا بصيحة one should، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة، من قماش الشيفون الشفاف المطرز بالكامل.

-هيلدا خليفة بتوقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب:

اختارت الإعلامية هيلدا خليفة فستانا قصيرا باللون الأخضر الداكن، مزيناً بالكشاكش متعددة الطبقات، وقصة صدر جريئة على شكل حرف"V"، وجاء الفستان بإكستنشن طويل بنفس اللون والخامة.

-ستيفاني صليبا بصيحة الظهر المكشوف:

في فعاليات اليوم التاني، اختارت ستيفاني صليبا فستاناً طويلا، باللون الأسود، من المخمل، بصيحة الظهر المكشوف، مع ساق طويلة من الخلف.