في أحدث ظهور لها..الجمهور لـ روبي: "ده فستان رانيا يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة روبي، حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في أحدث ظهور لها بفستانها الجديد.

ونشرت روبي، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، ومن بينها: "مش ده فستان رانيا يوسف"، "شنو هل الجمال، انتي ما تخافين من الحسد"، "الفوتوشوب مغطي على الكرش"، "أوعى الفوتوشوب".

يذكر أن آخر أغاني روبي "لازقة خفاش" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.