أروى جودة: "كنت مرعوبة وقلت يالهوي لما سمعت بوجود حريق في الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أروى جودة إنها شعرت بالفزع، فور سماعها خبر اندلاع حريق في الجونة، قبل ساعات من انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامة حفل افتتاح دورته الخامسة غدا الخميس.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "اتخضيت اوي وكنت لسه صاحية من النوم ولقيت صحابي بيبعتوا يسألوني انتي كويسة انتي كويسة، متطمنتش غير لما شفت فيديو للمهندس سميح ساويرس الحمد لله قال إنه تم السيطرة، دون حدوث خسائر بشرية وأن الأضرار طفيفة ممكن السيطرة عليها".

وأضافت "كنت مرعوبة، مكنتش أعرف نتيجة الحريق هتكون إيه، هنأجل المهرجان ولا نلغيه بعد الشر، لو كانت الخسارة كبيرة كانت هتتغير الظروف".

أروى تابعت "بصراحة مكنتش عارفة اد ايه بحب المهرجان ده، لحد ما صحيت على خبر الحريقة، واتخضيت وقلت يالهوي، بقى فيه ألفة غريبة، كلنا بنقرب لبعض: صحفيين فنانين صناع، بنقعد نتناقش ومش زحمة، بحب المهرجان أوي".

جدير بالذكر أن الفنانة أروى جودة تشارك في الدورة الخامسة كعضو لجنة تحكيم مسابقة نجمة الجونة الخضراء دعما للأفلام التي تتناول قضايا البيئة.