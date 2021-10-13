إطلالة خاطفة لمايا دياب على قارب في البحر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت دياب ليلاً على قارب في البحر أثناء خضوعها لجلسة تصوير بفستان أسود طويل. وسحرت مايا قلوب الكثيرين كعادتها بجمالها وأناقتها.

وكانت مايا حصدت نجاح كليب أغنيتها “أهلا وسهلا” الذي أخرجه المخرج اللبناني جاد شويري وقد حقق بعد يومين على طرحه ما يقارب الـ90 ألف مشاهدة.

أهلا وسهلا من كلمات محمود الكياتي، ألحان محمد يحيى وتوزيع غيزو، وهي الأغنية الثانية من ألبوم مايا المصري المرتقب “اكتر شوية”، بعد أغنية “حطالي روج” التي جمعتها مع الفنان المصري محمود الليثي، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمود الليثي وتوزيع اسلام شيبسي.