شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية لابن محمد عبدالمطلب بالمغرب ونقله للرعاية المركزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدهورت الحالة الصحية لـ نور محمد عبدالمطلب ابن الفنان الكبير محمد عبد المطلب بالمغرب، وتم نقله إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات المغرب.

وكان نور عبد المطلب الذى اقترب من الثمانين من عمره هاجر من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية ومنذ عام عانى من مشكلة طرده من السكن الذى عاش فيه، وتدخلت بعض الجهات لتوفير شقة له بالإيجار، ولكن انتهت مدة الإيجارمنذ أشهر ، فاضطر ابن الفنان الكبير للسكن فى إحدى اللوكاندات بمعاونة بعض المغاربة، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، وتعرض لمضاعفات بالساق اليمنى التى أصبحت مهددة بالبتر.

وكشف ابن ملك المواويل فى تصريحات لـ الخليج 365 أمس، وقبل أن تتدهور حالته الصحية اليوم، أن الفنان هانى شاكر والدكتور مدحت العدل تدخلا لتسهيل إجراءات عودته وعلاجه بمصر بعد تدهور حالته الصحية بالمغرب، مؤكداً أن بعض أصدقائه المغاربة يرعونه فى مرضه، وأن الفنان هانى شاكر والدكتور مدحت العدل تدخلا لتسهيل وإنهاء إجراءات عودته إلى مصر ، وتواصلا مع السفارة ووزارة الصحة المصرية، مناشداً المسئولين بالإسراع فى إجراءات عودته وتسهيل اجراءات علاجه فى مصر.

ولكن منذ أمس تدهورت الحالة الصحية لابن الفنان الكبير، بعد أن ساءت حالة ساقه بشكل كبير، وتواصل عدد من المغاربة مع وزارة الصحة المغربية التى أرسلت سيارة إسعاف نقلته لأحد المستشفيات حيث دخل غرفة الرعاية المركزة وجارى التعامل مع حالته.