شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: أنا مهندس ميكانيكا.. ونجيب ساويرس يداعبه: ولا بيفهم فيها حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس سميح ساويرس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، إن شقيقه المهندس نجيب ساويرس هو من شجعه على مشروع مهرجان الجونة، مضيفا:" وكانت فكرة مجنونة بالنسبة ليا، خاصة إنى مش بفهم فى السياحة ولا الفندقة ولا الإنشاءات".

وتابع سميح ساويرس: "أنا أصلا مهندس ميكانيكا"، ليداعبه نجيب ساويرس: "ولا بيفهم فى الميكانيكا"، وطلبت مقدمة الحفل من نجيب أن يترك سميح يلقى كلمته وأنه حصل على دوره، ليرد سميح عليها: "معلش خليه يفضفض".

وتواجد فى المؤتمر صناع المهرجان المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، والنجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، كما حضر أيضاً الفنانة أروى جودة، المخرجة ايناس الدغيدي، وبدأ المؤتمر بالنشيد الوطنى.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.